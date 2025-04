Ponte, attacco della Lupus: "Zero rispetto al paesaggio"

"La costruzione del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Foglia rappresenta l’ultimo stadio di una politica degenerativa, incapace di interpretarne i bisogni reali ed ancor meno di rispettare il paesaggio". Così l’associazione ambientalista Lupus in Fabula interviene in merito alla realizzazione della nuova opera, che mette in comunicazione il quartiere Tombaccia con il centro, inaugurata dall’amministrazione comunale qualche giorno fa, mettendo in chiaro di essere sempre stata a favore della mobilità sostenibile, ma chiedendosi di fatto quale sia l’utilità di questo nuovo ponte.

"A soli 500 metri da questo – dice Flavio Angelini, presidente dell’associazione - esiste già il ponte di via Mameli, carrabile e dotato di marciapiede, potenzialmente modificabile in pista ciclabile almeno su un lato. A 300 metri si trova il Ponte Vecchio, storico passaggio anche lui carrabile e dotato di marciapiede e sempre a 300 metri il ponte (con ciclabile) su via Ponchielli. La nuova infrastruttura si limita dunque a risparmiare appena trecento metri di tragitto".

Un vantaggio "irrisorio – aggiunge – che non giustifica in alcun modo l’entità dell’intervento né il suo impatto paesaggistico. Il ponte è stato realizzato interamente in acciaio: quando avrebbe potuto benissimo essere costruito in legno lamellare, o con soluzioni leggere ed integrate nel contesto. Un’opera costata quasi 4 milioni di euro, a cui si sommano altri 200mila euro per il sistema di videosorveglianza e i costi ambientali, incalcolabili ma reali. La costruzione del ponte ha infatti comportato l’abbattimento di oltre 80 alberi, di cui circa 20 di specie protette, sul lato Parco 25 Aprile, che non erano solo elementi di decoro urbano: erano un ecosistema. Una perdita grave – sottolinea - perché ospitavano nidi, proteggevano specie autoctone, regolavano la temperatura e l’umidità, stabilizzavano il suolo e creavano ombra e bellezza. Con la loro rimozione si è spezzato un equilibrio, dato che l’ambiente fluviale è un sistema fragile: ogni intervento deve essere calibrato con la massima prudenza".

Angelini alla fine conclude: "Questo ponte è il simbolo di un approccio degenerato alla cosa pubblica. L’ennesimo esempio di come si continui a confondere il fare con il disfare, l’investimento con la spesa, l’immagine con la sostanza".

ali.mu.