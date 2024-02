"Ponte ciclopedonale: alla faccia dell’ambiente"

Gentile lettore, l’immagine del ponte cilclopedonale non le pubblichiamo perché, chi vuole vederlo, cammini o pedali per un po’ fino ad incontrarlo dalle parti del ponte ferroviario che scavalca, si fa per dire, quel che resta del fiume Foglia. Non significa nulla né nulla toglie alla bella semplicità della sua lettera che esprime confidenza, chiarezza e nessuna accidia, ma il nome del famoso ponte, l’unico che durante la seconda guerra mondiale restò in piedi sul fiume tedesco Reno, credo sia Remagen. Glielo dico perché ho controllato. Ma, ripeto, nulla toglie al simpatico confronto col ponte nostrano sul Foglia e sul suo impatto ambientale. Guardando la foto ho notato soprattutto una consistente struttura di metallo che costeggia il ponte, quello che invece non si vede perché non c’è – ed è la cosa triste trattandosi di un fiume – è l’acqua che probabilmente sarà sempre meno finché quel ponte scavalcherà un semplice avvallamento del terreno. Quando parliamo di impatto ambientale presupponiamo un "ambiente", qualcosa di variato e diverso che forma un tutt’uno armonico e da salvaguardare. Oggi ambiente è qualcosa che tende ad essere tutto uguale ed uniforme. E non sarà un po’ di ferro in più di un ponte ciclopedonale a rovinarlo ulteriormente. Cammini, scatti foto e ci scriva.