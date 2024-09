Ponte ciclopedonale, altro rinvio. Pozzi: "Lavori conclusi entro fine anno"

"Il ponte ciclopedonale? Siamo ancora in grado di farcela entro l’estate". L’assessore Pozzi, lo scorso 22 maggio sul "Carlino" aveva assicurato sulla tempistica di conclusione dei lavori per la struttura che dovrebbe collegare via Milano al parco XXV aprile e via dell’Acquedotto, che giace però in completo abbandono con un cantiere aperto e reti divelte. Ieri l’assessore è tornato sull’argomento dopo la nostra inchiesta che documentava il degrado, con tanto di struttura-rimorchio sventrata e abbandonata e materiale sparso, spiegando le ragioni dell’ulteriore ritardo: "E’ un cantiere complesso, che nei mesi ha dovuto subire aggiustamenti e modifiche sia a causa dei costi dell’aumento dei materiali, sia per la ricostruzione degli argini che sono stati a seguito dell’alluvione che ha colpito il nostro territorio". Quanto ai tempi di conclusione dei lavori, Pozzi assicura: "E’ previsto per fine anno, cronoprogramma confermato dalla ditta, il completamento del ponte ciclopedonale, che collegherà la mobilità dolce del quartiere della Tombaccia con l’area di via dell’Acquedotto alla Stazione, verso il centro. Si lavora a ritmi intensi, senza sosta anche durante i mesi estivi. Ultimi, in ordine di tempo, gli interventi di queste ore che hanno visto la realizzazione di getti delle mura su entrambi i lati. Un intervento che fa parte del bando Periferie per un valore complessivo di 3 milioni di euro".

In soldoni: "Il progetto ha un valore di 2.7milioni di euro già a bilancio che la giunta approverà entro la fine dell’anno per trasformare la zona del parco e di via dell’Acquedotto definitivamente da retrobottega della città a spazio intergenerazionale di svago. Parliamo del progetto Sprint nel quale rientra anche la riqualificazione della stazione di bicipolitana e il restyling da poco concluso del sottopasso dei Capuccini, che prevede una rigenerazione complessiva che riguarderà gli spazi “aperti”: dal parcheggio che sarà riorganizzato e rifunzionalizzato, alla sistemazione del verde e al recupero del sottopasso che diventerà un percorso di collegamento al parco Miralfiore. Un intervento sostanzioso che andrà a cancellare le “criticità” che si segnalano ancora nella zona, per le quali ci siamo già attivati con la polizia locale".

Infine, sui due mezzi abbandonati tra i rifiuti, Pozzi precisa: "Non hanno alcun legame con il cantiere della pista ciclo pedonale, quindi stiamo svolgendo ulteriori approfondimenti". Ieri infatti c’è stato un sopralluogo dei tecnici comunali.

Davide Eusebi