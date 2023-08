Ponte ciclopedonale e la pista chiusa

I progetti sono tanti, e questo è innegabile. Ma vanno seguiti. Che fine ha fatto il ponte ciclopedonale sul Foglia? Operai al lavoro se ne vedono pochi (ora poi andranno in ferie fino a fine mese) e il cronoprogramma appare senza forza vitale. Una prima conseguenza, forse obbligatoria o forse no, è la chiusura della pista ciclabile che costeggia il fiume e che rappresentava un percorso affascinante e utile per centinaia di ciclisti. Ora, per il cantiere, è stato sbarrato, ma senza motivo. La gente ha abbattuto la transenna percorrendo ugualmente la lingua di asfalto seppur invasa dalla vegetazione lasciata libera. A lato del fiume, di visibile, c’è la creazione di una piattaforma di sostegno del futuro ponte ma nulla di più.

Dall’altra parte del ponte, nel parco 25 Aprile, non è in piedi neppure il cartello indicatore finito a terra insieme a biciclette abbandonate e rifiuti di vario genere. Che, evidentemente, nessuno ha provveduto a rimuovere e pulire.