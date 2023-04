Ponte ciclopedonale sul Cesano Parte il cantiere: "L’opera nel 2024"

di Sandro Franceschetti

Cantiere in partenza, per la realizzazione del ponte della Ciclovia Adriatica sul fiume Cesano. L’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha effettuato ieri mattina, sul posto, la consegna ufficiale dei lavori alla ditta che ha vinto l’appalto, la Costruzioni Nasoni, con sede legale a Fano e quella operativa a Trecastelli (An). Presenti i sindaci di Mondolfo e Senigallia, Nicola Barbieri e Massimo Olivetti; il progettista professor Luigino Dezi; e il direttore dei lavori ingegner Ernesto Ciani, funzionario regionale.

E proprio la Regione finanzierà l’opera, che ha un costo di 4milioni e 375mila euro, coperti con una parte dei 27milioni che Palazzo Raffaello ha ottenuto dal governo centrale per 67 chilometri di Ciclovia Adriatica. Sui tempi di costruzione Baldelli ha detto: "Sono 420 giorni, naturali, consecutivi, da oggi", e quindi entro giugno 2024 dovrebbe esserci il taglio del nastro. La struttura sorgerà alla foce del fiume, poco più di 20 metri verso il mare rispetto al ponte della ferrovia. "Un’opera importantissima – ha ripreso il componente dell’esecutivo regionale -, che andrà a collegare e a valorizzare i territori di due città di grande rilievo turistico quali sono Marotta e Senigallia e che consentirà di mettere in sicurezza un tratto strategico, evitando ai ciclisti di percorrere la pericolosa Statale Adriatica. Inoltre, si tratterà di uno snodo di rilievo perché qui la Ciclovia Adriatica incontrerà quella del Cesano da Marotta a Frontone, la cui realizzazione è già stata finanziata nel primo tratto sul lato mare per 800mila euro".

Il ponte, a tre campate, avrà una lunghezza di 196 metri e una larghezza di 5. Tre metri dei quali riservati alle bici e due ai pedoni, ma all’occorrenza percorribili per la loro intera estensione anche dai mezzi di soccorso. "E’ un sogno che diventa realtà – ha rimarcato il sindaco di Mondolfo Barbieri -, che i cittadini attendevano da decenni. Un collegamento importante per le due città e anche per le due province divise dal fiume. Per le attività di questa zona e per il turismo, il ponte rappresenterà un volano di estrema rilevanza". "A livello turistico e di connessione tra i due territori siamo di fronte ad un’opera di grande significato – ha aggiunto il primo cittadino senigalliese Olivetti, accompagnato dagli assessori Nicola Regine, Gabriele Cameruccio e Elena Campagnolo -, per la quale ringraziamo l’assessore Baldelli e la sua squadra".

Sul lato Marotta la bretella di collegamento al ponte sarà realizzata lungo la stradina che corre tra il Camping Cesano e il Family Beach Resort. I lavori per realizzare l’infrastruttura inizieranno con i necessari rilievi sul terreno e con la posa dei pali di fondazione. Con l’obiettivo che sia tutto concluso, come detto, per giugno del prossimo anno.