Ponte ciclopedonale sul Foglia: "Lavori finiti prima dell’estate"

Mattinata di sopralluoghi, ieri, per il sindaco Matteo Ricci e l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, che hanno fatto visita al cantiere di via del Carso, "dove si sta realizzando il ponte ciclopedonale che collegherà la mobilità dolce del quartiere della Tombaccia con l’area di via dell’Acquedotto alla stazione, verso il centro". Transitabile da pedoni, ciclisti, ma anche mezzi di emergenza, verrà inaugurato tra pochi mesi.

"I lavori proseguono speditamente – hanno detto il primo cittadino e l’assessore –. Un intervento che dovrebbe essere terminato prima dell’estate, che fa parte del bando Periferie per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Una ex zona di degrado, che stiamo trasformando in un’area di opportunità, vita, socialità".