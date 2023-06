Ponte da demolire Domani lavori a Tavernelle

Domani a Tavernelle si demolisce il ponticello ciclopedonale sul Rio Barzotto adiacente alla Flaminia, sbarrato da circa 2 anni in quanto ritenuto pericoloso. L’abbattimento comporterà la chiusura al traffico della Consolare nel tratto in corrispondenza dei lavori (Km 267+300) dalle 7 del mattino alle 18 circa, con l’intero traffico, leggero e pesante, che verrà deviato sulla superstrada Fano-Grosseto. Per i cittadini delle località Serrungarina e Bargni la circolazione sarà dirottata sulla comunale di via Tomba. Per informazioni ci si può rivolgere alla polizia locale, chiamando lo 0721.891133. In base a quanto evidenziato dall’amministrazione comunale, al posto dell’attuale ponte, in legno, ne sorgerà uno in acciaio corten, simile dal punto di vista strutturale e visivo, ma con la garanzia di un’elevata durabilità nel tempo.

s.fr.