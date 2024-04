Ponte del 25 aprile, è boom turistico?. Gli albergatori: "Grazie allo sport". I ristoratori: "Va come un anno fa"

Dopo la grande affluenza di turisti registrata in città per il 25 aprile, prosegue anche nel weekend la coda lunga delle tante presenze turistiche nel nostro territorio. Migliaia sono infatti i vacanzieri che hanno approfittato del ponte per poter visitare la Capitale della Cultura 2024. Basta passeggiare per le vie del centro storico ma anche sul lungomare cittadino per vedere tantissime comitive arrivate a Pesaro con alcuni viaggi organizzati, ma anche famiglie o coppie di turisti che nonostante il meteo non proprio favorevole, hanno scelto la città per questo ultimo weekend di aprile. Ma i tanti turisti che stanno arrivando in città in questi giorni, fanno parte del cosiddetto "turismo mordi e fuggi" o decidono di fermarsi a Pesaro per tutto il periodo festivo? Per quanto riguarda le presenze alberghiere a chiarirlo è Paolo Costantini, presidente dell’associazione albergatori Apa: "Sicuramente nei nostri alberghi riscontriamo in questo fine settimana una affluenza positiva – dice –. Come già preventivato, buona parte dei turisti è arrivato in città per l’Adriatica Cup, che ha portato circa 3.000 presenze. Segno che gli eventi sportivi portano turismo. Devo sottolineare che diverse richieste sono arrivate anche per quanto riguarda il servizio di visite guidate alla città che offriamo come associazione". E conclude: "Siamo soddisfatti che qualche istituto culturale cittadino sia maggiormente fruibile durante questi giorni di festa, come avevamo anche sottolineato anche nei nostri ultimi appelli come albergatori. Ci auguriamo che le presenze continuino ad essere positive anche nei prossimi mesi".

A confermare di soggiornare a Pesaro per tutto questo weekend, sono anche Gianluca e Luciana, due turisti arrivati in città da Recanati. "Staremo qui per tre giorni – dicono –. Siamo arrivati in camper ma abbiamo scelto Pesaro perché è molto comoda da girare con la bicicletta e poi quest’anno è anche la Capitale della Cultura. Siamo molto contenti della nostra scelta". Luca e Monica invece sono arrivati qui accompagnando il figlio per l’Adriatica Cup: "Siamo arrivati da Milano, quindi ne approfittiamo anche per fare qualche visita culturale della città – spiegano –. Finito il torneo ci sposteremo poi a Cattolica".

Quanto invece le attività di ristorazione, ad intervenire è Mario Di Remigio, presidente dei ristoratori Confcommercio Pesaro Urbino e titolare del ‘Polo Pasta e Pizza’: "Per quanto ci riguarda non abbiamo riscontrato un incremento di presenze – dice Di Remigio – e siamo più o meno in linea con lo scorso anno. Certo le previsioni meteo hanno influito: sembra incredibile, ma ormai se mette pioggia non si muove più nessuno. In città stanno arrivando tante persone, ma credo che questo riguardi soprattutto gli hotel: so per esempio che alcune grandi aziende scelgono Pesaro per organizzare dei convegni, ma poi gli ospiti rimangono all’interno delle strutture. Se si sente l’effetto della Capitale della Cultura? Al momento non vedo tutta questa differenza, forse si sentirà più avanti, a settembre e ottobre quando normalmente le presenze diminuiscono. Allora lì si capirà se effettivamente si sentirà questo effetto".

Alice Muri