Ponte mobile, si riparte. Nuovi lavori da novembre

A volte ritornano. I lavori per la riqualificazione del ponte mobile, che scavalcando il fiume Tavollo, collega Gabicce Mare con Cattolica ripartiranno a novembre. A fare l’annuncio l’altro ieri il comune di Cattolica: gli interventi prevedono una serie di lavori riguardanti il completamento della sostituzione degli stralli e delle bullonature e la sistemazione del dispositivo di chiusura del ponte, oltre ad altri interventi riguardanti l’impianto elettrico. Del resto, la convinzione che una seconda tranche di interventi fosse necessaria dopo i lavori terminati lo scorso giugno era ormai ampiamente diffusa. Più di una volta quest’estate nonostante gli interventi costati 300mila euro (di cui 200mila a carico del comune di Cattolica, proprietario dell’infrastruttura e gli altri 100mila sostenuti da Gabicce Mare), il ponte si è bloccato. E per farlo ripartire ed evitare ulteriori stop nel suo funzionamento, è stata adottata una soluzione che ha fatto discutere: nelle ore più calde il ponte è stato annaffiato come fosse una pianta, utilizzando, tra le proteste degli ambientalisti, acqua potabile prelevata da un pozzetto posto sotto alla struttura.

"Riconsegneremo presto ai cittadini e ai turisti un’opera strategica e fondamentale, sia sul fronte del turismo che del commercio", sostiene la sindaca di Gabicce, Marila Girolomoni. Certo è che sul ruolo strategico svolto dall’infrastruttura, sono tutti d’accordo. Soprattutto i commercianti e i ristoratori che hanno le loro attività nella zona del Lungoporto e che lo scorso giugno hanno subito un considerevole calo del lavoro a causa dell’apertura del cantiere. In estate i lavori hanno riguardato la sistemazione della parte idraulica di movimentazione, la revisione dei martinetti di sollevamento ed è stata effettuata anche la manutenzione dei camminamenti in legno e dei parapetti, con la sostituzione delle tavole della pavimentazione e dei corrimani deteriorati. Numerose sono state le proteste, in merito alla decisione delle due amministrazioni comunali di avviare i lavori in prossimità dell’inizio dell’estate, anche perché la serie di interventi ha causato un allungamento nei tempi di esecuzione. Tant’è che il Comune ha poi provveduto ad erogare ristori alle attività in difficoltà. Adesso però si cambia stagione. E si spera anche che sia la volta buona.