Ponte pedonale sul Tavollo. I Comuni si dividono i lavori

Ponte mobile pedonale sul Tavollo: i Comuni di Cattolica e Gabicce Mare si sono accordati sul piano di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura. "Un piano che abbiamo condiviso anche con gran parte degli operatori economici dell’area, in particolare quelli della zona portuale, in un incontro convocato dal Comune di Cattolica e avvenuto in data 5 marzo – spiegano le sindache Franca Foronchi di Cattolica e Marila Girolomoni di Gabicce Mare – insieme con i nostri tecnici Gaddi e Bonini, rispettivamente per le due amministrazioni comunali, abbiamo illustrato gli interventi da eseguire e deciso che il cronoprogramma sarà stabilito in condivisone con gli operatori economici in modo tale che i lavori siano eseguiti tenendo conto delle diverse esigenze. Si tratta di una manutenzione che garantirà sicurezza al ponte per gli anni a venire. E il collegamento tra i nostri due Comuni sarà rinnovato, più moderno ed efficiente".

L’intervento è stimato in circa 300mila euro che saranno ripartiti tra le due amministrazioni. "La manutenzione straordinaria che si sta programmando è oggi necessaria – proseguono le due amministrazioni comunali – per mantenere in sicurezza il ponte; esigenza emersa in seguito alle verifiche eseguite da una società specializzata, incaricata dal Comune di Cattolica e di Gabicce Mare, e che ha interessato il controllo e la verifica di tutti i ponti delle due città. Verifiche effettuate nel rispetto della normativa vigente. Un ponte molto importante da un punto di vista turistico perché permette in piena stagione estiva il transito quotidiano di migliaia di turisti da e per Cattolica e Gabicce, rispetto all’unico ponte carrabile, per auto, che risultato a centinaia di metri più a monte e dunque più scomodo per chi vive e frequenta la zona portuale".

Luca Pizzagalli