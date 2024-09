Ponte Romano danneggiato: "Intervenite"

Nuove sollecitazioni per il restauro di uno dei ponti secolari lungo la antica Flaminia danneggiata dall’alluvione del settembre 2022. A sollecitare di nuovo il ripristino delle parti danneggiate e la riapertura al traffico sulla antica consolare i due consiglieri comunali della lista di minoranza Cantiano attiva, Sabatino Di Giamberardino e Pietro Boldreghini (foto). "Non basta più essere sensibili al problema del Ponte Romano di grande valore storico. Non è più rinviabile il ripristino del ponte e della viabilità dopo oltre due anni di attese, promesse disattese e palleggi tra istituzioni locali e Sovrintendenza. Venerdì alle 18 a Cantiano ci sarà un incontro istituzionale per conoscere lo stato della situazione: non vogliamo altre promesse ma fatti concreti. Avviare al più presto i lavori e riaprire una viabilità alternativa alla superstrada in particolare per situazioni di emergenza. Fatti, non promesse".

Mario Carnali