Ponte Sasso fa la Festa al mare

Dopo i tre anni di sospensione a causa del covid, torna la Festa del Mare di Ponte Sasso. Quattro giornate (da giovedì a domenica) ricche di appuntamenti, dalla buona cucina (pesce, piadine, patate fritte e vino della cantina Guerrieri) alla musica, alle attività di intrattenimento. Ad ospitare la Festa, come avviene ormai dal 2008, il centro sportivo e sociale gestito dall’Unione sportiva Ponte Sasso, fondata nel 1979 e, che nel 2019, ha compiuto 40 anni celebrati con un libro dal titolo "Quarant’anni di attività per una identità". La pubblicazione, dopo il successo del 2019, si potrà ancora acquistare all’interno della Festa del Mare in un gazebo appositamente allestito.

"Il centro sportivo che si estende per oltre 3 ettari – ha spiegato il segretario della società Roberto Santinelli, il fratello di Giancarlo a cui il centro è dedicato – impianti per il calcio, le bocce e il padel, ha svolto un ruolo importante per far conoscere Ponte Sasso e promuovere le sue attività". Tra queste c’è anche la Festa del Mare "che rappresenta – hanno spiegato Santinelli e il presidente della società Renato Simoncelli – un momento d’incontro e di vita per la comunità di Ponte Sasso e per i turisti". E ancora gli organizzatori: "Dalla prima edizione del 1980 sono avvenuti numerosi cambiamenti , ma lo spirito, le caratteristiche e le finalità per cui è nata la Festa sono rimasti intatti: 70 le persone che operano negli stand e il ricavato servirà a finanziare le attività sportive e sociali che si organizzano ogni anno e per mantenere il centro sportivo". Novità di quest’anno: uno spazio giochi dedicato ai bambini.

an. mar.