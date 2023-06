Ponte Sasso: l’erosione, il degrado, la rabbia

"A.A.A...cercasi scogliere disperatamente". E’ un fiume in piena Marco Mastrogiacomi, titolare di Bagni Alda, per lo stato di abbandono in cui si trova la zona mare di Ponte Sasso. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è lo scalino di 30 cm che, con il mare leggermente mosso dell’altro ieri, si è formato lungo le spiagge della zona. Il mare quest’anno si è già mangiato, nelle 5 concessioni interessate, (Bagni Alda, Lido delle Palme, Bagni Marino, Bagni Carmen e la spiaggia dei cani Islamorada) dalle due alle tre file di ombrelloni. "Alcune famiglie, pur di non lasciare le nostre spiagge – fa notare Mastrogiacomi – hanno preso l’ombrellone insieme. Solo quest’anno nella mia concessione ho già dovuto rinunciare a 80 ombrelloni e sono in procinto di toglierne altri 30. A Ponte Sasso non ci sono strutture balneari come quelle del Lido ma piccoli stabilimenti che non hanno una città alle spalle su cui poter contare e lottano ogni anno per mantenere i turisti di fuori".

"A maggio per il ripascimento ho già speso 10mila euro, non posso buttare altri soldi solo perché mancano le scogliere che aspettiamo da 9 anni. Scogliere perse come le promesse fatte, vedi la famosa bandiera blu che l’ex vicesindaco Stefano Marchegiani, nel 2014, ci aveva assicurato sarebbe tornata a sventolare a Ponte Sasso. La verità è che della periferia non importa niente a nessuno e se le promesse avessero il potere di fermare l’acqua ora le spiagge sarebbero chilometriche". Mastrogiacomi è esasperato: "Queste cose le ho già dette, con tanto di foto, agli amministratori comunali e regionali: il vice sindaco Fanesi, l’assessore Brunori, il sindaco Seri, l’assessore regionale Aguzzi. La verità è che per fare 300 metri di scogliere non ci sono mai i soldi".

Mastrogiacomi fa notare anche come dal 16 maggio, quando ha esondato il Rio Crinaccio, a Ponte Sasso nessuno ha pulito il bordo strada lungo la Statale, ancora pieno di fango, che costringe le persone a passare in mezzo alla strada. Gli operatori lamentano una incuria generale che va dai bidoni della spazzatura che occupano i parcheggi ai lavori sospesi di Rio Crinaccio, mentre nell’unico passaggio che porta al mare le caditoie sono otturate, provocandone l’allagamento ad ogni pioggia. E sempre vicino al ponticello di Rio Crinaccio, i bagnini segnalano la presenza di due tubi a terra, dove la gente inciampa di continuo: sono pericolosi per gli adulti, ma soprattutto per i bambini. "Magari – conclude ironicamente Mastrogiacomi – se mi rivolgo agli amministratori e al sindaco di San Costanzo, loro intervengono".

Anna Marchetti