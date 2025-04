Ponte sul Foglia. Domani s’inaugura

Domani, alle ore 10,30, è previsto il taglio del nastro del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Foglia. Il ritrovo con il sindaco Andrea Biancani per quanti volessero assistere all’inaugurazione è previsto sul lato Parco XXV Aprile. "L’opera – osserva Pozzi – è strategica perché collega i quartieri della parte a nord-ovest della città con il centro e in particolare alla zona della stazione ferroviaria di Pesaro. Il ponte è stategico anche in termini di mobilità sostenibile perché allungherà la linea 11 della Bicipolitana che collega il reticolo urbano fino a Santa Maria delle Fabrecce". Oltre al sindaco e a Pozzi all’inaugurazione saranno presenti: l’assessore Sara Mengucci; le ditte e i progettisti coinvolti nei lavori. Non ultime anche alcune classi della primaria Cantarini e della scuola dell’infanzia Ambarabà.