Ponte sul Metauro a mezzo servizio

Ponte sul Metauro tra Villanova e Calcinelli a mezzo servizio da lunedì prossimo e per 4 mesi consecutivi. L’infrastruttura, sulla Sp 16 Orcianse, a partire dal 6 novembre, sarà sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria disposti dal Servizio Viabilità della Provincia. E per consentire i lavori in sicurezza sarà istituito un senso unico alternato con semaforo. Per evitare incolonnamenti nelle ore di punta in prossimità dello svincolo di Calcinelli della superstrada, la Provincia consiglia l’utilizzo degli svincoli alternativi di Serrungarina e Lucrezia.