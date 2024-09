Ponte tra Frontone e Belgio. Arriva ’Migrazioni sonore’

Alle pendici del Catria arriva Migrazioni Sonore 2024 - Alle radici, un ponte culturale tra Frontone e i luoghi storici dell’emigrazione in nord Europa, occasione per riscoprire la lunga storia degli emigrati italiani in Belgio e il loro ininterrotto amore per la terra d’origine. Si comincia oggi con la mostra fotografica ’Giacomo Lariccia: 25 anni di musica italiana in Belgio’, allestita al Castello di Frontone e dedicata al cantautore italiano, residente da molti anni a Bruxelles, che resterà visitabile fino al 29 settembre, il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Domenica, alle 16, all’Eremo della Madonna dell’Acquanera si terrà l’incontro ’Da Claude Barzotti a Giacomo Lariccia: la musica italiana in Belgio’. Interverranno Giacomo Lariccia, Paolo Travelli, operatore culturale di Travel Music Agency (Lussemburgo), Franco Nicoletti, Presidente Marchigiani all’Estero - Regione Marche, Daniele Tagnani, sindaco di Frontone, Francesca Giglio, presidente di Radici in Valigia - Italea Marche, e Andrea Fornai, project manager di Salty Music.

Alle 17 concerto di Giacomo Lariccia che, insieme a Mirko Rosi e Simone Giusti de I Matti delle Giuncaie, farà un omaggio musicale a Claude Barzotti. L’evento rientra nella Festa della Madonna dell’Acquanera ed è incluso nel calendario di appuntamenti Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Sempre domenica, sarà ospite a Frontone un gruppo di cento italo-discendenti provenienti dal Québec e accompagnati da Marco Calliari, uno dei più famosi esponenti della musica in lingua italiana in Québec, figlio di emigrati. Gli ospiti visiteranno la mostra fotografica all’interno del Castello di Frontone e degusteranno alcune prelibatezze del territorio, un momento di scoperta e conoscenza, organizzato in collaborazione con Italea Marche.

Migrazioni Sonore nasce dalla direzione artistica di Salty Music e in collaborazione con Italea Marche, associazione incaricata di diffondere il Turismo delle Radici nella Regione Marche. Il programma è finanziato da Next Generation UE, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero della Cultura, nell’ambito del progetto del PNRR in occasione dell’Anno delle Radici Italiane. Il progetto è stato realizzato grazie all’impegno di Sabrina Santelli, già assessora del Comune di Pergola, e Daniele Tagnani, sindaco di Frontone, che hanno coordinato le relazioni tra gli enti pubblici e gli operatori culturali.

Andrea Angelini