"Ponti, fiumi, strade: c'è ancora da fare a Frontone"

"Anche all’ultimo incontro di lunedì convocato dal presidente della Regione Francesco Acquaroli per fare il punto sull’alluvione – spiega il sindaco di Frontone Daniele Tagnani a un anno di distanza da quel terribile evento – ho ribadito l’urgenza di rimanere sul pezzo e continuare a mettere in sicurezza il territorio, che è ancora molto fragile. Tanto è stato fatto, ma tanto è ancora da fare. Resta da intervenire a livello strutturale su ponti, fiumi, sottoservizi e strade, ancora fortemente compromessi. Occorre sottolineare però che sono stati fatti anche dei piccoli miracoli come l’aver garantito il flusso turistico in montagna, oltre 20.000 presenze, sia tramite la strada di accesso alla cabinovia del Catria, che la strada da Acquaviva di Cagli". "Proprio questa settimana – aggiunge Tagnani – partiranno i lavori a monte della diga, punto di confluenza tra fiume Cinisco e Mandrale, necessari a seguito dell’abbancamento di tanti metri cubi alluvionati e pericolosi per la stabilità della diga stessa. Fondamentali anche i lavori di ripristino della condotta idrica (pozzo Campitelli a Caprile) e la rete fognaria nel capoluogo, per opera di Marche Multiservizi, lavori i che hanno evitato un possibile rischio sanitario".