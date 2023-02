Ponticello di Bellocchi, se ne riparla da metà maggio

Si dovrà aspettare almeno fino a metà maggio per l’avvio dei lavori al ponticello di Bellocchi, che si trova al termine della ciclabile lungo il nuovo complesso residenziale. Lo annuncia l’assessore Barbara Brunori, in attesa della consegna del progetto, prevista per metà marzo: solo allora si saprà se il ponte sarà in cemento o acciaio, sicuramente non in legno. Soluzione che arriva in ritardo di un anno, fa notare la capogruppo di Fratelli d’Italia Lucia Tarsi (foto) che di recente ha proposto una nuova interrogazione sulle ragioni dei ritardi. A riportare l’attenzione sull’infrastruttura è stata di recente Romina Bucchi perché il ponte, benché chiuso al transito in quanto pericoloso, continua ad essere attraversato.

Dai consiglieri di Fd’I, Tarsi e Giuseppe Pierpaoli, arriva anche un’altra segnalazione per la messa in sicurezza di Sant’Egidio, località di Metaurilia. Raccogliendo le istanze dei residenti, chiedono al Comune di installare dissuasori di velocità lungo la strada di Ponte Alto soprattutto all’altezza dell’incrocio con Strada di Mezzo. "Un risultato lo abbiamo già raggiunto – commenta Tarsi –: dopo la nostra interrogazione sono stati ripristinati, tra via Ponte Alto e via Tombaccia, sia il cartello dello Stop sia lo specchio dall’altra lato della via, entrambi finiti a terra".

an. mar.