Pontone in azione e acqua marrone

Tutta la zona del porto, Baia Flaminia compresa, ieri presentava una vasta area di mare marrone chiaro per una profondità di qualche centinaio di metri. Ma nessun colpo di coda dell’alluvione che ha colpito la Romagna, perché il colore del mare era ed è dovuto ai lavori di rimozione del tappo di ghiaia (e non solo) alla foce del Foglia. Perché sono iniziati i lavori ed un pontone è all’opera proprio per portare via circa 4mila metri cubi di detriti che si sono accumulati in anni in quel punto. Una situazione che è poi peggiorata con le piene del Foglia. Un lavoro che andrà avanti fino alla fine del mese per cui per fare un tuffo dove l’acqua è più blu ci vorrà ancora un paio di settimane.