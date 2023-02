‘Pop Festival’ scalda il sabato della città Musica alternativa e indipendente a Vismara

La scena indipendente e alternativa della musica nazionale e locale si dà appuntamento domani, dalle 21, al Teatro dei Bottoni di Vismara, in via Volga, per il "POP Festival", promosso dall’associazione "Pop-Gruppo" in collaborazione con "Pesaro Città Creativa della Musica Unesco: "Fare eventi al coperto è spesso complicato – spiega il vicesindaco Daniele Vimini puntualizza Vimini –, questol festival ci permetterà di accogliere appassionati, neofiti e curiosi, in un luogo che ha già iniziato a dimostrare le sue potenzialità grazie all’associazione che lo anima ma anche alla progettualità messa in campo dal Quartiere5 nel periodo in cui è stato "Capoluogo della Cultura" di Pesaro2024. Quello di sabato sarà un festival di livello nazionale; una serata che nasce dalle esperienze del territorio e che si pone come slancio per altre e nuove iniziative verso Pesaro2024, intese anche come progetto di recupero urbano per confermare nuovi luoghi in cui fare concerti, in un modo che vogliamo sia sempre più semplice e inclusivo".

Una sfida raccolta da "POP-Gruppo", come spiega Stefano Tombari, vicepresidente: "La ‘POP Gruppo’ è nata nel 2004 con i ragazzi del Plastic di Mirko Bertuccioli. L’obiettivo è stato sin da subito portare concerti in posti diversi, fuori dal solito; l’evento di domani ci permette di riprendere la finalità dell’associazione: i concerti si terranno infatti al Teatro dei Bottoni, un luogo deputato all’arte ma collocato in un luogo lontano dal centro, che ci auguriamo di far conoscere a tante persone". Roberto Baioni, vicepresidente, aggiunge: "L’associazione è ri-nata con l’obiettivo di organizzare eventi per ricordare Mirko e Guagno (Andrea Guagneli) e diffondere la loro passione per la musica. Abbiamo pensato al "POP Festival" come a un’altra opportunità per celebrare la loro memoria e per continuare a portare avanti la loro eredità". Il programma, presentato anche da Andrea Paglialunga e Antonio Russo, consiglieri, prevede, dalle 21, i Saroos (Notwist + Lali Puna) dalla Germania, a seguire i The Faccions da Pesaro, i Goodbye Horses da Modena e Dj Minaccia da Fano. Prima, durante e dopo dj set POP-Gruppo. L’ingresso all’evento è riservato agli associati POP-Gruppo per l’anno 2023. La tessera socio, gratuita, potrà essere sottoscritta la sera del festival o compilata dalla pagina fb del Pop-Gruppo.

Luigi Diotalevi