Popsophia e gli ’Amati Mostri’ Da Dino Risi a Vasco Rossi

Da Dino Risi ai serial killer, fino a Vasco Rossi. Popsophia presenta il suo programma (dal 6 al 9 luglio) cercando di distinguere il suo spazio di approfondimento e di spettacolo in un’estate ricca di eventi in un chiassoso sovrapporsi di appuntamenti. Dunque da giovedì con il tema "Amati mostri" si parte (ore 21.30) nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca e una riflessione sull’arte contemporanea, sull’intelligenza artificiale con la direttrice dell’Accademia di Belle Arti Cristina Francucci in un dialogo col filosofo e artista Francesco D’Isa e Lucrezia Ercoli Venerdì 7 (ore 18) a Palazzo Mosca il sociologo Ivo Stefano Germano aprirà con il tributo a Dino Risi 60 anni dopo ‘I mostri’, film che mette in luce i vizi dell’italianità. Alle 19 Carlo Cambi per un incontro su mostruosità e gastronomia, fra gli orrori nel piatto. Seguirà Filippo La Porta che racconta Calvino a 100 anni dalla nascita attraverso l’analisi del libro "La giornata di uno scrutatore" ambientato al Cottolengo. Venerdì primo philoshow dedicato al mondo del fantasy attraverso le saghe del Signore degli Anelli e Trono di spade. Ospiti Michele Bellone, direttore del festival delle Scienze di Roma e Licia Troisi, scrittrice fantasy, astrofisica. Sabato 8 Francesca Recchia Luciani proporrà (ore 18), un intervento sulla "Teratologia" e sui corpi deformi, alle 19 Simone Sauza affronta le dinamiche connesse alla fascinazione oscura del serial killer. Alle 19.30 Daniela Brogi propone la riflessione sugli spazi del femminile come condizione di alterità.

Alle 21.30 Piazza del Popolo si scalda a ritmo di rock con Massimo Donà che fa il punto sulla letteratura musicale associata al mito del rock dannato che introduce il philoshow dedicato alla filosofia di Vasco Rossi, con Leo Turrini e la Factory con le canzoni del Blasco, da quelle "maledette" fino alle ballad più romantiche. Domenica la chiusura del festival: dalle 18 Davide Navarria docente e scrittore con l’horror nella letteratura, da Stephen King fino alle serie tv. Alle 19 con Tommaso Ariemma focus tematico sulla serie tv "The last of us" e alle 19.30 Selena Pastorino tornerà a parlare della filosofia di Stranger things, serie tv seguitissima dai giovani e giovanissimi. Alle 21.30 il Philoshow è nel segno del centenario Disney, con l’introduzione di Simone Regazzoni.

Claudio Salvi