Popsophia lancia i ’mostri’ alla ribalta

Amati mostri. In una società divisa tra umano e mostruoso, tra buono e cattivo, dove i "mostri" finiscono spesso per essere i più fragili e vulnerabili, il tema della diversità diventa tema di discussione e confronto. E’ stata presentata ieri la nuova edizione di Popsophia. Dopo "Il tempo ritrovato", con cui il festival aveva salutato la città, la rassegna diretta da Lucrezia Ercoli si propone ancora una volta nel format che tutti conosciamo (dal 7 al 9 luglio) per una sorta di "vigilia" di Pesaro Capitale della cultura 2024. A Pesaro, come consuetudine del festival, arriveranno studiosi, filosofi ed intellettuali chiamati a riflettere attorno al tema proposto per questa undicesima tappa dalla Ercoli. Presenti nella sala rossa del Comune il sindaco Matteo Ricci, l’assessore alla cultura e bellezza Daniele Vimini e la direttrice artistica.

"Amati mostri" è la suggestione proposta che ha lo scopo di intercettare il lato oscuro della società che emerge da serie tv, letteratura e filosofia. Scelta anche l’immagine che caratterizzerà il festival nelle giornate di luglio: un "mostro" ispirato alla tauromachia, un po’ Guernica, un po’ Minotauro, che è un omaggio all’artista Pablo Picasso nel 50esimo dalla morte. Dal mostruoso dell’horror, alla ricerca della parte terrificante dell’animo umano, il tema aggancia anche la dimensione del fantastico: "Quest’anno affronteremo il Minotauro – ha spiegato Lucrezia Ercoli – l’immagine scelta omaggia Picasso, ma prende anche in prestito l’ossessione per il Minotauro. La seduzione tra ciò che ci attira e la repulsione per ciò che ci respingere. Sconfiggere il mostro è anche la tappa iniziatica delle fiabe, ma spesso il "mostro" compare anche della cronaca. Il tentativo del festival è provare a dare una molteplice definizione di cosa è mostro. L’etimologia, "Monstrum" rimanda al prodigio che ci stupisce, ma spaventa".

E durante le tre giornate del festival si parlerà dei "mostri" della classicità e dell’epica, con la figura di Polifemo, del Minotauro, fino ad arrivare ai draghi che popolano l’immaginario fantasy. Ma anche il mostruosamente piccolo che dai virus, al temibile fungo della serie tv The last of us catalizza le nostre paure e le nostre ombre.

Ma il festival intercetta anche l’anniversario dei 100 anni della Disney e ci sarà spazio anche per i "Villains", i malvagi delle favole e della Pixar, antieroi con le loro fragilità: "Da Monster e co fino ai cattivi Disney scopriremo che in realtà i mostri sono amabili nei loro difetti e nelle loro diversità" – ha concluso la direttrice artistica – e il mostro è la nostra ombra che non vediamo riprendendoci sempre a luce piena". Altro tributo del festival che inaugurerà le 3 giornate "I mostri" di Dino Risi, a 60 anni di distanza dal film che ha mostrato come la mostruosità può annidarsi nella pochezza e nel qualunquismo di ciascuno di noi.

"Popsophia propone sempre discussioni di grande profondità – ha detto il sindaco Mattero Ricci – e il tema dei mostri è di grande contemporaneità. Un tema che apre in ognuno di noi tante sfaccettature e sono convinto che anche quest’anno il festival ci stupirà, ci farà divertire, forse anche spaventare".

"Popsophia rappresenta uno dei punti forti della programmazione estiva e uno degli eventi di punta verso Pesaro 2024 – ha aggiunto Daniele Vimini - Il tema coglie l’attualità del contemporaneo, dalle inquietudini legate al futuro climatico e alle guerre, fino alle paure dell’infanzia".

C.Sal.