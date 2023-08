Popsophia ufficializza: va ad Ancona

iamo felici e orgogliosi della proposta dell’amministrazione comunale di Ancona. Ci sentiamo coinvolti in un progetto culturale di grande respiro nazionale, un impegno importante che vogliamo pienamente onorare". Parole di Lucrezia Ercoli, la curatrice di Popsophia, che conferma la collaborazione con il Comune di Ancona. Non solo per un festival autunnale, ma anche estivo. Il che sembra allontanare la kermesse da Pesaro, anche se su questo non ci sono conferme ufficiale. Confermate invece le trattative del Comune per portare in città il festival “Kum!“, creatura dello psicanalista Massimo Recalcati, che invece non è stato confermato ad Ancona.