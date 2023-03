Porta a porta al via a luglio Colli al Metauro si prepara

Il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta sui tre municipi di Colli al Metauro non é in discussione e c’è già la nuova data di partenza, stabilita per inizio luglio.

Lo precisa una nota del gruppo di maggioranza, che spiega anche i motivi del ritardo di circa 90 giorni, visto che inizialmente il ‘debutto’ era stato indicato per aprile.

"Partirà esattamente dal 3 luglio il porta a porta integrato su tutti i municipi del nostro Comune – evidenzia la formazione di governo cittadino - e in questi giorni stiamo predisponendo le lettere rivolte alle utenze domestiche con le quali si comunicheranno le modalità di consegna dei nuovi kit per il conferimento dei rifiuti".

Coi bidoncini del secco predisposti per l’introduzione della tariffa puntale, visto che "saranno dotati di un trasponder (R-Fid) che permetterà di monitorare gli scarichi".

"Le prime consegne saranno fatte alle utenze non domestiche e a seguire, dal mese di maggio, partirà la distribuzione alle famiglie. A giugno, poi, si terranno gli incontri per informare i cittadini sulle modalità di corretto conferimento".

Sui motivi di questo posticipo di tre mesi, il gruppo di maggioranza precisa: "Come già spiegato ai consiglieri di opposizione, abbiamo dovuto rivedere il progetto inizialmente pensato, al fine di contenere i costi entro i limiti fissati dal Piano finanziario approvato. La prima ipotesi, infatti, prevedeva un contributo a valere sui fondi Pnrr che ad oggi non si è concretizzato. Quindi, assieme ad Aset, si è rimodulato il progetto togliendo la previsione di isole attrezzate nelle quali i cittadini avrebbero potuto conferire al di fuori dell’ordinario calendario di raccolta a domicilio".

Spiegati tali aspetti, gli esponenti di maggioranza si tolgono qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della consigliera di minoranza Laura Valentini, che da queste colonne è stata molto dura sullo stop all’introduzione del servizio: "Quanto affermato da Valentini é falso, nessuno in consiglio comunale ha detto che non partirà più il porta a porta, né, tantomeno, che non partirà per mancanza di soldi.

Anzi, speriamo pure che il progetto a valere sul Pnrr venga finanziato, al fine di offrire ai cittadini un ulteriore servizio, garantito dalle isole ecologiche. È inaccettabile che un consigliere diffonda notizie infondate o interpretate ad arte col solo scopo di mettere in difficoltà la maggioranza. I cittadini meritano rispetto".

Sandro Franceschetti