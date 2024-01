Porta a porta, nuove regole

Passerà ogni 15 giorni, il mercoledì, da qui a fine anno, il servizio porta a porta di ritiro della carta per le utenze non domestiche. Servizio cominciato il 3 gennaio e che sarà eseguito per la seconda volta il giorno 17; dopodiché sarà operativo il 31 e poi il 14 e 28 febbraio e così via. In una nota diffusa da Aset, che gestisce il servizio d’igiene urbana, si precisa che i bidoni con la carta dovranno essere esposti davanti alla propria attività entro le 6 del giorno indicato per il ritiro. Per eventuali informazioni si può chiamare il numero 800997474.