Porta a porta, quasi tutti ignorano il calendario

E’ assolutamente evidente. Qualcosa, nella comunicazione ai cittadini riguardo il nuovo calendario del porta a porta, non ha funzionato. Ieri tanto a Pantano, quanto nel centro storico con il nuovo calendario sarebbe stato giorno di ritiro dell’indifferenziato. Ebbene ad averlo capito sono stati in pochi, se non in pochissimi. Come facciamo a saperlo? E’ bastato constatare il numero spropositato di bidoni rossi, in strada, fuori dalle case, stracolmi di cartoni, per il rito appunto della...carta. Essendo Natale il colore non ha stonato, ma anche i pochi consapevoli sono andati in confusione.

Una nostra lettrice si è data una spiegazione alquanto plausibile. "In molti quartieri è cambiato, per i materiali, il calendario dei ritiri. Ma non solo – spiega la signora Alessandra, pantanese doc –.Il gestore ha modificato anche l’infografica. Per capire come leggere il calendario ho dovuto chiamare a Marche Multiservizi. Facciamo un esempio: il venerdì è diventato giorno di ritiro, a Pantano, per l’indifferenziato. Ebbene, nel calendario stampato e diffuso alle famiglie, il bollino grigio segna il giovedì: la scelta grafica, quindi, a differenza del passato, indica il giorno in cui si deve “esporre“, cioè mettere fuori casa, il materiale da smaltire. Con la vecchia logica, invece, il bollino grigio l’avremmo trovato sotto il venerdì, giorno di ritiro. Capito? Quindi la novità è doppia, ma sono troppi a non saperlo".

Risultato? Ieri i marciapiedi erano pieni di immondizia: intanto nessuno è passato a ritirare l’indifferenziato che si è accumulato alla carta esposta da qualche cittadino che non aveva chiaro il calendario e all’organico che andava conferito ieri. E vai.

Solidea Vitali Rosati