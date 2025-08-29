Porta Maggiore perde pezzi: area transennata

Maledetti Beach Boys
29 ago 2025
TIZIANA PETRELLI
Caduti tre piccoli frammenti di pochi centimetri da uno dei mattoni degli archetti della merlatura. Oggi ulteriori verifiche statiche

Un ristorante che alza la saracinesca, il traffico che scorre sulla statale e i passanti che si muovono veloci lungo il marciapiede. Poi, all’improvviso, il rumore sordo di alcune pietre che si staccano da Porta Maggiore cadendo a terra, a pochi passi dall’attraversamento pedonale. Infine alcuni fanesi che hanno prontamente chiamano il 115. È successo ieri mattina, poco prima delle 10, nell’incrocio tra via Roma e viale I Maggio, e fortunatamente nessun passante è stato colpito.

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti subito assieme ai pompieri, delimitando l’intera area con il nastro bianco e rosso partendo dall’ingresso del Waikiki e facendo il giro della porta. In pochi minuti la zona si è trasformata in un set d’emergenza, con tanti curiosi che hanno fatto foto e video delle operazioni. I Vigili del Fuoco, hanno poi effettuato un accurato controllo statico, salendo con le scale per verificare da vicino la stabilità della muratura. "Sono caduti tre piccoli frammenti di circa tre/quattro centimetri l’uno, da uno di quei mattoni degli archetti pensili che reggono la merlatura - ci spiega il dirigente comunale Adriano Giangolini -. I vigili del fuoco hanno escluso pericoli immediati, ma domani mattina (oggi, ndr) manderemo una ditta a fare un’ulteriore verifica, anche per controllare se ci sono altri pezzi instabili. Per il momento problemi non ce ne sono più".

Per tutta la mattinata il passaggio è rimasto chiuso, con il marciapiede impraticabile. Solo nel primo pomeriggio, con l’esito positivo dei controlli, l’area è stata riaperta in sicurezza. L’episodio ha assunto un significato particolare perché è accaduto proprio il giorno dopo l’81º anniversario della liberazione di Fano, celebrata il 27 agosto. Quando nel 1944 i polacchi arrivarono in città, i tedeschi si erano già ritirati, facendo esplodere i campanili storici per far dispetto al vescovo Vincenzo Del Signore. Eppure quei soldati liberatori abbatterono comunque un tratto delle mura a Porta Maggiore per aprirsi il varco con i carri armati. Ieri, nello stesso punto, la caduta di quelle pietre ha riportato alla memoria la fragilità di un patrimonio che continua a vivere di storia, memoria e attenzione quotidiana.

Tiziana Petrelli

