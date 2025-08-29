Porta Maggiore perde pezzi: area transennata

Un ristorante che alza la saracinesca, il traffico che scorre sulla statale e i passanti che si muovono veloci lungo il marciapiede. Poi, all’improvviso, il rumore sordo di alcune pietre che si staccano da Porta Maggiore cadendo a terra, a pochi passi dall’attraversamento pedonale. Infine alcuni fanesi che hanno prontamente chiamano il 115. È successo ieri mattina, poco prima delle 10, nell’incrocio tra via Roma e viale I Maggio, e fortunatamente nessun passante è stato colpito.

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti subito assieme ai pompieri, delimitando l’intera area con il nastro bianco e rosso partendo dall’ingresso del Waikiki e facendo il giro della porta. In pochi minuti la zona si è trasformata in un set d’emergenza, con tanti curiosi che hanno fatto foto e video delle operazioni. I Vigili del Fuoco, hanno poi effettuato un accurato controllo statico, salendo con le scale per verificare da vicino la stabilità della muratura. "Sono caduti tre piccoli frammenti di circa tre/quattro centimetri l’uno, da uno di quei mattoni degli archetti pensili che reggono la merlatura - ci spiega il dirigente comunale Adriano Giangolini -. I vigili del fuoco hanno escluso pericoli immediati, ma domani mattina (oggi, ndr) manderemo una ditta a fare un’ulteriore verifica, anche per controllare se ci sono altri pezzi instabili. Per il momento problemi non ce ne sono più".

Per tutta la mattinata il passaggio è rimasto chiuso, con il marciapiede impraticabile. Solo nel primo pomeriggio, con l’esito positivo dei controlli, l’area è stata riaperta in sicurezza. L’episodio ha assunto un significato particolare perché è accaduto proprio il giorno dopo l’81º anniversario della liberazione di Fano, celebrata il 27 agosto. Quando nel 1944 i polacchi arrivarono in città, i tedeschi si erano già ritirati, facendo esplodere i campanili storici per far dispetto al vescovo Vincenzo Del Signore. Eppure quei soldati liberatori abbatterono comunque un tratto delle mura a Porta Maggiore per aprirsi il varco con i carri armati. Ieri, nello stesso punto, la caduta di quelle pietre ha riportato alla memoria la fragilità di un patrimonio che continua a vivere di storia, memoria e attenzione quotidiana.

Tiziana Petrelli