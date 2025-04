Porta Valbona sarà restaurata dal Comune

Il Comune sta pensando concretamente al restauro di Porta Valbona. A far trapelare la notizia sono Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vicario dell’associazione Urbino Capoluogo, che dopo aver rilanciato anche su queste pagine la proposta di un restauro dell’antica porta urbica, ieri mattina hanno incontrato il sindaco di Urbino Maurizio Gambini e l’architetto Mara Mandolini, direttore dell’Ufficio Tecnico e Progettazione, per parlare di una possibilità di restauro del bene.

"La storica Porta di Valbona – dicono i due – è un simbolo del Rinascimento urbinate, più volte abbellita in occasione di avvenimenti importanti come il matrimonio del 1621 tra Federico Ubaldo della Rovere e Claudia de’ Medici, narrato tra l’altro nel recente volume “La corte dei veleni“, edito per iniziativa di Urbino Capoluogo. Così come un mese fa la nostra associazione in uno dei suoi incontri, dedicato al tema dei restauri, ha sollevato la questione del degrado della Porta. Nell’incontro di ieri, il sindaco e l’architetto, ci hanno annunciato che l’amministrazione comunale sta lavorando da tempo a un progetto per il restauro della bisognosa Porta Valbona e che, a tale proposito, impegnerà i già disponibili fondi del PNRR per una ristrutturazione completa di tutto il Monumento. A questo punto, nel prendere atto di tale impegno di recupero, annunciamo la nostra disponibilità ad accompagnare i lavori con una pubblicazione culturale-scientifica che ripercorra la storia e il ruolo di Porta Valbona quale simbolo dell’accogliente bellezza della Città di Urbino", concludono Londei e Giovanetti.

g. v.