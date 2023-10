"Porta Valbona va subito restaurata"

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate… per porta Valbona. Il più maestoso accesso al centro storico infatti è anche il più degradato. A sottolinearlo è il Movimento Civico “Urbino e il Montefeltro“, coi consiglieri Giorgio Londei e Federico Cangini, in una lettera aperta al sindaco Gambini. "Nel decalogo che abbiamo presentato per finire questa legislatura e per la prossima (2024 - 2029) abbiamo fatto della bellezza del centro storico un punto fondamentale, anche considerando il riconoscimento Unesco", dicono i due. "Ora sindaco siamo a sottoporle, con spirito costruttivo, lo stato di degrado – non abbiamo altro termine per definirlo – della storica Porta di Valbona, segnalatoci anche da tanti cittadini e turisti. Ci pare assolutamente urgente e improcrastinabile recuperare la scritta incisa in alto, non più leggibile, insieme alle colonne, anche loro bisognose di intervento di restauro. Per la scritta non abbiamo bisogno di sottolineare che ricorda la grande storia della nostra città, quando era capitale dello Stato di Urbino. Ma anche la parte interna della porta soffre, con vegetazione infiltrata tra i mattoni, e con la Madonnina nella nicchia, copia dell’originale custodito in Galleria, trascurata dal lontano 2005, quando fu installata. Basterebbe davvero poco per pulire il vetro, sostituire il faro e darle una spolverata. Non sappiamo se l’intervento può essere inserito (magari è già stato programmato) nei fondi del Pnrr. Nel caso ne saremmo lieti, ma se così non fosse urge trovare un finanziamento ad hoc".