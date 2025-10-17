Portare i turisti nelle aziende: la sfida delle "Marche rurali"

Si terrà all’Abbadia di Fiastra mercoledì 22 l’incontro conclusivo di Sapori delle Marche Rurali, progetto di cui il Gal Montefeltro è capofila e che è stato poi lanciato sul mercato con il nome di Marche Custodi del Gusto. L’obiettivo dell’unione dei sei Gruppi d’azione locali marchigiani è quello di promuovere sul mercato turistico il patrimonio enogastronomico di tutte le aree rurali della regione Marche. "Sapori delle Marche Rurali è stata un’occasione formidabile per il territorio rurale marchigiano di promuoversi a livello nazionale e internazionale – spiega Bruno Capanna, presidente del Gal Montefeltro –. Il progetto di cooperazione tra i 6 Gal è stata anche il momento di creare sinergie e mappare il territorio, ricavandone un database di contatti, esperienze e potenzialità che sarà importante portare avanti per la crescita delle Marche rurali. Il connubio tra agricoltura e turismo rappresenta una grande opportunità e questo progetto ha guardato nella direzione giusta".

Attraverso un intenso lavoro che ha coinvolto direttamente i produttori del territorio, sono stati costruiti cinque itinerari del gusto basati sulle eccellenze del nostro entroterra che parlano di Olio, Vino, Birra, Tartufo e Miele e che sono già stati presentati presso i maggiori eventi del turismo a livello europeo ed extra-europeo. Al loro interno rientrano tante aziende della nostra provincia, alfieri di prodotti di qualità. Puntando su pilastri come Qualità, Sapienza e Biodiversità, le Marche sono ora presentate come una destinazione accogliente con un offerta turistica di eccellenza, legata al cibo, al ben-essere e ai prodotti tipici, dove i sapori diventano punto di incontro con il territorio e la tradizione. Riscontri molto positivi sono arrivati sin sa subito sia dalla promozione sui canali nazionali ed internazionali e nei principali eventi di settore -da New York a Londra, fino a Dubai-, sia da un press tour sul territorio con giornalisti da tutto il mondo che sta raccontando le bellezze delle aree rurali delle Marche. L’evento sarà occasione per presentare gli importanti risultati raggiunti sinora, con lo sguardo già puntato allo sviluppo futuro dei itinerari, della loro capacità di aggregazione degli operatori e della loro penetrazione nei mercati quali eccellenze di punta dell’offerta turistica delle aree rurali marchigiane. Sono numerosi in tutta la regione tra aziende agricole, cantine vitivinicole, commercianti di tartufi, ristoratori, guide, produttori, tour operator, professionisti del turismo e dell’accoglienza che hanno aderito al progetto e questo appuntamento rappresenta, inoltre, un’ importante occasione di aggiornamento e confronto per gli operatori già aderenti che usufruiranno dei benefici delle attività svolte.

E il futuro? Spiega Flavia Fagotto, project manager: "Un piano prodotti studiato per l’occasione, tre product manager attivi sul territorio e un grande lavoro di tutte le componenti in causa hanno permesso di mettere in evidenza le criticità dell’offerta su cui lavorare ma anche di potenziare i punti forti e i valori a partire dai quali poter riscrivere il turismo delle aree interne marchigiane. Le basi per lo sviluppo futuro che lasciamo e il grande riscontro internazionale registrato ci dicono che Sapori delle Marche Rurali deve diventare un’ esperienza pilota sul territorio da cui partire per sviluppare un nuovo modello turistico".