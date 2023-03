"Portate pesci rossi e oche" Tour nell’Oasi del Miralfiore, Belloni sott’accusa: "Basta scempi"

"Ma come si fa a invitare le persone a donare al Parco Miralfiore i propri animali?". "Scempi gravi e gestione del verde imbarazzante". I toni sono questi, gli argomenti molti altri, il tema è ovviamente la gestione del Parco Miralfiore. Questo (e non solo) è contenuto in un lungo documento nel quale gli ambientalisti dell’associazione "La voce del Miralfiore" mettono pesantemente sotto accusa l’assessore Enzo Belloni. Nel mirino, specificatamente, finisce l’iniziativa che Belloni ha lanciato per domani: dalle 9 alle 12 visite ai tre ettari protetti del parco. "Approfittiamo di questa prima domenica del mese – ha annunciato l’assessore – per mettere a disposizione della cittadinanza la possibilità di fare una passeggiata nei 3 ettari protetti del parco". A guidare i partecipanti saranno i volontari della Protezione civile ("visite a piccoli gruppi per non disturbare la fauna"). C’è di più, perché Belloni ha anche detto di aver ricevuto richieste da alcuni cittadini che vogliono donare pesci rossi, anatre e oche: "Ne siamo felici – ha aggiunto – cercheremo di accogliere tutti gli animali e di farli stare al meglio". Davvero troppo, dal punto di vista degli ambientalisti. I quali, per rendere l’idea della loro rabbia, hanno corredato il comunicato con...