Porte aperte del Conservatorio per dar spazio ai nuovi talenti

Il Conservatorio di Pesaro si prepara al prossimo anno accademico: dal 1° giugno al 31 luglio sarà possibile fare domanda per l’ammissione al Conservatorio: per gli studenti in uscita dalla scuola secondaria superiore è il momento di informarsi e capire. Sabato 18 il Conservatorio organizza come ogni anno la giornata “Porte aperte alla città“, un evento pensato per consentire a tutti di conoscere da vicino la vita e il funzionamento degli studi musicali di livello accademico. Con la riforma del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale la struttura didattica del Conservatorio si è ampliata notevolmente: al Rossini di Pesaro sono attivi oltre 100 corsi fra corsi accademici di I e II livello, master, corsi propedeutici, laboratori strumentali, corsi abilitanti per l’insegnamento, strutturati nei vari generi e settori musicali: dalla musica classica alla musica lirica, musica da camera per strumentisti e per cantanti; musica barocca e le musiche della contemporaneità come il jazz e la musica elettronica; la composizione e la direzione, la didattica della musica e la musicologia.

L’open day del Rossini 2024 è organizzato in momenti musicali e punti informativi. I momenti musicali offriranno l’opportunità di conoscere la didattica impartita dai docenti. I punti informativi offriranno le risposte alle domande del pubblico rispetto all’offerta formativa e agli aspetti del funzionamento dell’istituto. I momenti musicali e i punti informativi saranno distribuiti in parte a Palazzo Olivieri e in parte nella Chiesa della Maddalena e nella Sala Bei della Provincia dalle ore 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Per ulteriori informazioni: www.conservatoriorossini.it

ma. ri. to.