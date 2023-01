"Portico della San Giovanni, fine lavori entro aprile"

"Quando tornerà fruibile il porticato esterno della Biblioteca San Giovanni?". La risposta preme ai lettori del Carlino e utenti del complesso comunale di via Passeri. "Abbiamo affidato 50mila euro di lavori a una ditta per la sistemazione del porticato – spiega Riccardo Pozzi, assessore ai lavori pubblici –. L’obiettivo è riaprire e mettere in sicurezza l’area esterna della San Giovanni per questa primavera. I lavori dovrebbero partire a febbraio e finire in aprile". La persistenza di transenne in assenza di lavori ha mosso la preoccupazione di quanti non vogliono che il cantiere destinato alla biblioteca vada alle calende greche. La prima zona interdetta al pubblico è stata la terrazza che si affaccia sul giardino della biblioteca. La messa in sicurezza dell’area, oggi, delinea dentro le transenne tutto il porticato, mentre il giardino è rimasto fruibile. Il Carlino ha raccolto le prime segnalazioni dei lettori, interessati a capire le intenzioni dell’amministrazione comunale, a settembre. "A luglio è caduta una trave sotto gronda – ha spiegato Pozzi –. L’elemento non ha importanza strutturale, ma la messa in sicurezza è stata obbligata per tutelare comunque l’incolumità di quanti frequentano il complesso. E’ vero che la struttura in legno della Biblioteca ha bisogno di importanti lavori di manutenzione: ad agosto abbiamo fatto una verifica approfondita stabilendo le priorità".

s.v.r.