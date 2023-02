Porto, Alberto Cazziol ricorre contro il fallimento

Porto turistico Marina dei Cesari storia infinita: Alberto Cazziol titolare delle concessioni non si arrende e ricorrere contro la sentenza di fallimento. I suoi avvocati hanno infatti presentato ricorso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio. L’estremo tentativo per cercare di ‘bloccare’ una sentenza a lui sfavorevole. Ma questo fermerà l’iter e la procedure avviata per mettere all’asta il porto turistico cittadino? Sembra proprio di no perché i giudici non hanno bloccato nulla per cui il curatore fallimentare della società e cioè il professionista pesarese Gaia Cesaroni continua nella sua attività che deve arrivare, attraverso la nomina di periti, a stabilire il valore del porto turistico e quindi metterlo all’asta. La decisione di Cazziol di presentare appello non inciderà sul mandato del professionista nominato dal tribunale visto che il ricorso non va a sospendere il procedimento. Così il curatore fallimentare andrà alla nomina dei tecnici e periti che dovranno stabilire il valore della Marina dei Cesari