Porto, arriva lo ‘sfratto’. Tutti nella nuova darsena

Il porto è un continuo problema. Perché in attesa di capire come andrà a finire con l’Arpam l’escamotage di fare il dragaggio, anche se parziale, del vecchio bacino e buttare poi i fanghi nell’avamporto, ieri mattina tutti i club si sono ritrovati ancora una volta all’interno della Capitaneria perché a tutti è stato consegnato una specie di sfratto. E cioè lasciare libera la banchina accanto al cantiere Rossini, lato mare, perché in quello specchio d’acqua andranno ormeggiati tutti i natanti delle forze di polizia: Capitaneria, Polizia, Carabinieri, Finanza, Vigili del fuoco. Ad alzare l’ancora sarannno circa 25 imbarcazioni di diportisti che appartengono alla Lega Navale, ad Assonautica e alla Compagnia della Vela. A questa riunione ha partecipato anche il Club Nautico che sulla banchina che dev’essere sgomberata ha le colonnine per l’attacco alla corrente elettrica. "Noi avevamo tre posti barca – dice il presidente Vittorio Strapazzini – ma li abbiamo lasciati liberi lo scorso anno per la stessa ragione. Ma, rispetto allo scorso anno, ora la soluzione che ci hanno proposto è quella di concedere ormeggi all’interno della vecchia darsena. Quindi diciamo che l’Autorità di Sistema di Ancona e la Capitaneria hanno avuto questa volta un occhio di riguardo nei confronti dei diportisti, offrendo questa soluzione. Il tutto sperando che i posti che ci verranno concessi non siano soggetti a manifestazioni di interesse pubblico. Questo perché sullo specchio acqueo concesso, i diportisti si dovranno adesso sobbarcare i costi per impiantare le attrezzature e cioè le scalette e via dicendo per scendere sulle barche. Questo vale anche per noi, che dovremo rimuovere e poi rimontare nella nuova darsena le colonnine per la presa dell’energia elettrica". In totale a traslocare, a breve giro di posta, saranno circa 25 imbarcazioni che dovranno allinearsi sulla nuova concessione: 43 metri.

"Devo dire che c’è stata grande disponibilità da parte dell’autorità portuale e della Capitaneria e questo va sottolineato. Perché se non fosse stato così e non essendoci altri posti barca, e con i piazzali pieni, molti sarebbero stati costretti a trovare soluzioni in altri porti oppure vendere gli scafi e questo sarebbe stato un danno per la città", dice Marco Cardinalli della Compagnia della Vela. Positivo anche Renato Morsiani di Assonautica. "E’ vero, c’è stata grande disponibilità della Capitaneria ed anche dell’autorità portuale a trovare una soluzione. Quando si alza l’ancora? In tempi stretti". Quindi, sul dragaggio, Morsiani aggiunge: "Se l’Arpam dice no allo spostamento dei fanghi nell’avamporto tutto si blocca e dobbiamo aspettare il ritorno del re dalle crociate sperando di riuscire a costruire la cassa di colmata".

m.g.