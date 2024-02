Porto e fondali: no, non siamo sulla buona strada

Egregio lettore,

con un po’ di sadica soddisfazione ho spogliato la sua lettera dei riferimenti testuali sul nostro porto riferiti dagli ambasciatori veneziani, suoi colleghi del Cinquecento, e sulla loro presenza a Pesaro in occasione della morte di Guidubaldo II Della Rovere. La sua erudizione da diplomatico e storico è quasi insultante per noi poveri cittadini e sudditi. Ma la mia coscienza è a posto: primo perché sono stato obbligato vista la lunghezza della lettera; secondo perché ho salvato comunque il nocciolo del suo scritto che sta tutto nel quesito finale: viste le traversie legate ai fondali, il nostro porto deve continuare ad essere come è da secoli o servono invece altre soluzioni? Prima di rispondere, un altro quesito lo aggiungerei io: siamo certi che è sulla buona strada un porto che da una parte non ha manco l’acqua e dall’altra ha un’immensa darsena del tutto vuota? Perché non prosciugare definitivamente la parte senz’acqua e spostare le barche dove invece ci sono acqua e spazio? Il porto canale lungo così com’è adesso non è un dogma intoccabile, ma è solo una soluzione ingegneristica di qualche secolo fa che può aver fatto il suo tempo. Quel canale è solo la parte antica della foce di un fiume.