"Porto, fanghi dimenticati da 11 anni. E dalla Regione neanche un’idea"

di Anna Marchetti

"La Regione liberi il porto di Fano e l’area di Torrette dai fanghi che sono lì depositati da oltre 11 anni (in totale 21mila metri cubi, dei quali 6mila al porto e 15mila a Torrette) e provveda ai nuovi dragaggi". E’ l’appello che il vice sindaco Cristian Fanesi rivolge a nome del Comune e degli operatori economici cittadini all’Amministrazione regionale perché, insieme all’Autorità portuale anconetana, "dia seguito all’accordo di programma, firmato nel 2008, in base al quale i fanghi dovevano finire alla cassa di colmata di Ancona". Cassa di colmata nella quale Fano ha lo spazio sufficiente per trasferirci gli oltre 21mila metri cubi di materiale fermo tra il porto e Torrette.

Non finisce qui: il vice sindaco Fanesi pone alla Regione anche il tema dell’urgenza dei nuovi dragaggi che dovrebbero riguardare oltre all’imboccatura del porto anche la darsena da diporto a Marina dei Cesari e la darsena della cantieristica (davanti alla Wider). A preoccupare Fanesi non è il dragaggio in sè, quanto il costo per il trasferimento dei fanghi raccolti, comunque sempre a carico dell’Autorità portuale. Ecco allora un ulteriore invito che il vice sindaco rivolge alla Regione per individuare al più presto un’area in mare, lontano dalla costa, tra Pesaro, Fano e Senigallia dove versare i fanghi classificati di categoria A, quindi non inquinanti, e di autorizzare il trasporto dell’eventuale restante materiale nella cassa di colmata di Pesaro.

"E’ ora – fa notare Fanesi – che la Regione prenda una decisione. Si pone un problema di sicurezza e decoro". E ancora Fanesi: "Come facciamo a pretendere che gli operatori si impegnino a rendere il porto sempre più bello, quando ci sono i fanghi depositati da 11 anni. Ad oggi non c’è un progetto regionale per il loro trasferimento, né è stata predisposta la gara d’appalto per il loro trasporto ad Ancona. Noi siamo disponibili a fare la gara, ma la Regione sia garante del rispetto dell’accordo di programma del 2008".

In attesa che sul fronte dei dragaggi qualcosa si muova, il Comune sta invece intervenendo nella zona del porto con alcune migliorie. Sono stati stanziati circa 100mila euro per la sistemazione della pavimentazione della piazzetta dietro lo Iat, che sarà anche dotata di due panchine e di un punto luce. Previsto l’impianto di illuminazione sul tratto di via Nazario Sauro, tra il ponte pedonale e quello ferroviario (solo lato porto canale, perché l’altro lato è di competenza di Aset). I punti luce saranno doppi per illuminare sia la strada sia la passeggiata.

Prevista anche l’eliminazione di alcune criticità lungo la passeggiata del Lisippo che, in realtà avrebbe urgente bisogno di un intervento di riqualificazione ben più "pesante". Tutti i lavori saranno terminati nell’arco di una ventina di giorni.