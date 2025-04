Porto, il paesaggio che cambia . La palazzina di "Yacht officine" sarà abbattuta e poi ricostruita

La palazzina delle "Yacht Officine", l’appendice lato città del cantiere navale Rossini, spazio dove sono nate e varate Azzurra ed anche il Moro di Venezia, scafi che hanno fatto la storia della vela italiana, fra qualche mese entrerà a far parte dei ricordi della città. Perché i vertici del cantiere Rossini hanno presentato nei giorni scorsi una variante al piano regolatore per l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio. E’ previsto anche un aumento delle volumetrie. Nella sostanza si è davanti ad un progetto che rientrava nei piani originali, ma poi restato nel cassetto. Ora torna fuori.

"Hanno presentato questo progetto – dice il sindaco – e la prossima settimana verrà discusso in giunta e quindi andrà in commissione dopodiché verrà discusso in consiglio comunale. Dal nostro punto di vista noi come giunta non abbiamo nessuno problema anche perché siamo davanti ad una richiesta di variante presentata da una società che ha fatto tanto ed ha investito tanto nel nostro territorio e quindi da parte nostra non c’è nessun problema. E credo e spero che non porranno problemi nemmeno gli esponenti della minoranza".

Minoranza che non sembra voler sollevare ostacoli al cantiere navale, ma che guarda sicuramente con attenzione tutto quello che accade intorno al porto sia per quello che riguarda le sanatorie ed anche sugli altri problemi che sono sul tappeto. Primo fra tutti il problema del dragaggio "anche perché il porto sta morendo", dice senza tanti giri di parole Renato Morsiani, presidente dell’ordine provinciale degli Ingegneri. Ma questa è un’altra storia.

Comunque il cantiere navale Rossini è partito con questa richiesta di variante dopodiché, una volta che avrà i progetti pronti chiederà la licenza edilizia. Un cambio di strategia quello dei vertici del Rossini anche perché inizialmente il club house per accogliere gli equipaggi, la società era intenzionata a farlo alla pensione "Bruscoli", un altro di quei buchi neri dell’ambito portuale. Un vero mistero. Una volta saltata quella soluzione si è tornati ai piani iniziali e cioè l’abbattimento e la ricostruzione delle Yacht Officine. Pezzo storico della vita portuale fin dall’epopea della famiglia Gennari.

I tempi, fermo restando l’iter burocratico? Pochi mesi. Questo perché il cantiere Rossini sia nel 2023 e sia quest’anno, ha lavorato molto bene, con un aumento della clientela. Un rilancio lavorativo dopo i problemi che erano nati con la guerra tra Russia e Ucraina con la ‘fuga’ di molti yacht. Ora sta tornando a lavorare molto forte per cui secondo alcuni la demolizione e ricostruzione della palazzina potrebbe avvenire anche alla fine dell’estate. La variante prevede anche un aumento delle cubature. In questo momento delle vecchie Yacht Officine non è rimasto più nulla, tranne l’involucro. Un altro pezzo di porto che cambia faccia.

