Porto insabbiato e colpe. Pia Perricci: "Chi paga?"

"Le colpe dei padri non ricadono sui figli non è sempre vero. Perché per il porto di Pesaro le colpe dell’ex sindaco Matteo Ricci stanno ricadendo sul suo successore Andrea Biancani", dice Alessandro Di Domenico dell’Udc che rimette sotto i riflettori il fronte – mai chiuso – dello scalo insabbiato. Di Domenico batte sui quelle 100mila tonnellate di fanghi che sono accumulate sui fondali e che vanno smaltiti "ma essendo inquinati e quindi classificati rifiuti speciali costeranno alla comunità 45 milioni di euro". Accanto a lui la candidata alle elezioni regionali per l’Udc Pia Perricci che forse spera in una cittadinanza onoraria... pesarese, lei di Monopoli. Perché attacca tutto con una frase in dialetto: "Chi pega?". Una frase che fa riferimento al ‘disastro’ del 2015 quando non vennero chiuse le paratie che fecero confluire all’interno del canale tutte le acque melmose del Vallato. "E che ci fu un errore lo disse lo stesso Ricci pubblicamente sui giornali. Se sbaglia il cittadino paga, ma in questo caso non ha mai pagato nessuno e le incompetenze ricadono poi alla fine sulla tasche della gente", continua Pia Perricci.

Perché l’insabbiamento, soprattutto dall’altezza della Capitaneria in su, verso monte, è fondamentalmente legato agli eventi atmosferici estremi di dieci anni fa. Ma non c’è solo quel "Chi pega?", perché l’avvocatessa poi mette sul tavolo anche la soluzione al problema dei fanghi inquinati da dragare e poi riporre nella cassa di colmata che dovrebbe essere realizzata, in piccola scala, nella nuova darsena. "C’è la soluzione e cioè immettere nell’acqua batteri che producono enzimi per purificare sia le acque che le sabbie", dice. A domanda: lei vuol vincere il premio Nobel? La Perricci risponde: "Assolutamente no perché questa tecnica viene usata nei paesi più avanzati ed è efficacissima. Basta studiare un po’ e posso anche aggiungere una cosa: una delle società che sviluppa questa tecnica e lavora in mezzo mondo è una società di San Marino il cui proprietario credo sia originario del pesarese. E mi hanno spiegato bene come funziona il procedimento anche perché io non sono un chimico. L’unica cosa che so è che questo metodo funziona, basta solo informarsi".

Quindi è stato aperto un altro tema, quello dei fanghi classificati come rifiuti speciali "e quindi non si possono smaltire in mare – dicono sia Di Domenico che la Perricci – ma nessuno sa quali sono i materiali inquinanti e non vengono resi pubblici. Ma il sindaco essendo responsabile della salute pubblica potrebbe richiedere queste analisi che sono dello scorso anno e capire quindi a cosa si è di fronte per arrivare a dragare e ripulire il porto. Perché dal 2015 in poi diversi diportisti hanno dovuto portare via i loro scafi". Su tutta questa vicenda l’Udc ha annunciato anche una interrogazione in consiglio comunale.

m.g.