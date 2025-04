Porto, la variante approvata. L’edificio Naumachos sale a 3 piani

Approvata all’unanimità in Consiglio comunale la variante al progetto di ammodernamento del Cantiere navale Rossini con la demolizione e ricostruzione di uno dei tre stabili già esistenti. Ad illustrare la delibera l’assessore all’Urbanistica, Andrea Nobili: "Si tratta di una variante di un progetto già approvato nel 2017, richiesta dalla proprietà aziendale per migliorare ed andare incontro alle esigenze dell’azienda stessa – dice -. Con questa variante sarà ridotta la superficie a terra, ma l’edificio si alzerà di un piano rispetto al progetto iniziale e i volumi rimarranno gli stessi (leggermente ridotti, ndr)".

Ad entrare maggiormente nel dettaglio Marco Fattore, dirigente Servizio Sviluppo Urbano: "Si tratta dell’edificio denominato Naumachos, posizionato nell’area verso la banchina, che passerà da due a tre piani, riducendo però la sagoma, per ampliare lo spazio del piazzale dedicato alla movimentazione degli yacht. Saranno incrementati gli spazi per gli ufficio, magazzini, depositi e laboratori. Diminuiscono invece gli spazi destinati alla mensa e per gli alloggi degli equipaggi. Di fatto non sarà modificato lo skyline e il nuovo stabile non andrà ad impattare sulla vista del San Bartolo".

A sottolineare il "valore aggiunto" portato dal Cantiere navale Rossini a Pesaro, è la consigliera di Fratelli D’Italia, Serena Boresta: "Lo abbiamo capito fin da subito, ma devo dire che l’amministrazione comunale in questi anni non si è dimostrata all’altezza della situazione, non avendo realizzato degli investimenti in area portuale, ne servizi ed infrastrutture che lo collegasse la zona al resto della città". Il sindaco Andrea Biancani assicura: "L’area portuale è centrale nell’attività dell’amministrazione".