Porto, le richieste dei pescatori: il dragaggio e un’isola ecologica

Alla ripresa dopo il fermo dell’attività peschereccia, il prossimo 9 settembre, il mondo della pesca fanese si aspetta buone notizie. Del tipo: procedere al dragaggio del porto e dotare finalmente la struttura di una isola ecologica.

"Il dragaggio periodico di un porto – dice Tonino Giardini del Gruppo Pesca Fano – è una necessità dalla quale non si può prescindere. È come avere una fabbrica a disposizione ma con la porta chiusa a chiave".

Far uscire ed entrare i motopescherecci in tutta sicurezza – nonché le imbarcazioni da diporto del confinante porto turistico e anche gli yacht in costruzione sia nel cantieri già esistenti che nei nuovi cantieri Wider nell’area ex Marina Group - diventa un’esigenza imprescindibile perché mette in discussione proprio la stessa attività delle imprese che lavorano con il mare. Gli ultimi dragaggi risalgono a qualche anno fa, quello completo del vecchio porto riservato alla pesca risale a otto, dieci anni fa, quello riguardante l’imboccatura fu fatto almeno quattro anni fa. E andrebbe ripetuto al più presto.

"Noi ci accontenteremo almeno di una ripulitura dell’ingresso del porto di Fano – precisa ancora Tonino Giardini – come primo intervento prioritario. Il problema è anche capire come lo si fa". Ci sono circa dieci motopescherecci ancorati in banchina, senza contare i "barchini" della piccola pesca e le vongolare, tutta gente che va e viene per il porto per lavoro e dunque ha la necessità di lavorare in tranquillità. Poi c’è il mondo della nautica, anch’esso bisognoso di un pescaggio sufficiente per mettere in acqua le nuove imbarcazioni o per far uscire i clienti di Marina dei Cesari. Tutto un mondo che avrebbe bisogno di una struttura portuale efficiente e funzionale. Mentre la realtà è ben diversa se, come afferma lo stesso Tonino Giardini del Gruppo Pesca, "è dai tempi della Giunta Aguzzi che siamo in attesa che il porto di Fano venga dotato di un’isola ecologica che è fondamentale per lo stoccaggio dei rifiuti speciali (tipo plastiche, reti, tubi, ecc) e dei rifiuti pericolosi (oli esausti, acidi, ecc). Sono passati degli anni, ma nulla si è mosso mentre invece sarebbe necessario dotare lo scalo fanese dei servizi essenziali. Ecco perché ci si attendono novità a partire dal prossimo mese di settembre. "Ci vorrebbe – conclude Tonino Giardini – che l’Amministrazione comunale cominciasse a pensare seriamente ad un progetto per chiedere fondi alla Regione Marche per il dragaggio dell’imboccatura del porto e anche di un progetto per posizione la nuova isola ecologica da far gestire attraverso un apposito bando di gara". Già il solo fatto di mettere in piedi queste cose potrebbe significare di voler partire col piede giusto per venire incontro ai problemi di chi lavora sul mare.

