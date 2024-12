Porto, le sabbie sono rifiuti speciali. Una montagna: 100mila metri cubi. Biancani: "Siamo in emergenza"

"Il nostro porto è in piena emergenza, l’Autorità Portuale del Medio Adriatico ha detto che vuole correre con le opere e adesso vediamo", dice il sindaco Andrea Biancani al termine di un colloquio-confronto con il presidente dell’autorità di Ancona Vincenzo Garafolo e con il comandante della Capitaneria di Porto Nicola Gaudino. Anche perché in questi giorni, anche grazie alle forti mareggiate, la parte terminale dello scalo, quella verso terra, è diventata uno.... stagno: ci sono le paperelle che vagano, la melma sale ed è arrivato direttamente dal Po anche un tronco di una decina di metri che poggia direttamente sulla sabbia del fondale perché ci sono dieci centimetri di acqua.

Il tutto a fronte di un dato e "cioè che ci sono già stanziati per il nostro porto – continua il primo cittadino – 11 milioni e 800 mila euro per le opere. Soldi che non sono mai stati spesi". Un sindaco che batte... cassa di colmata e cioè la grande vasca che dovrebbe essere realizzata lato mare nella nuova darsena e dove dovrebbe essere depositata la sabbia inquinata del dragaggio: si stimano oltre 100mila metri cubi di materiale il cui smaltimento, senza il grande vascone, richiederebbe l’uso delle discariche con un dispendio esagerato di soldi pubblici. "Il primo strato melmoso è altamente inquinato dopodiché il resto si può anche trasportare e depositare in alto mare. Abbiamo chiesto che si faccia un’opera che sia funzionale alle esigenze del nostro porto e quindi un vascone più piccolo camminando poi per stralci per accelerare i tempi. Vogliono correre perché i soldi sono ormai lì da 4 anni. Ma ad essere ottimisti penso che ci vorranno altri due anni. Altra cosa che abbiamo chiesto – continua il sindaco – è che venga allungato il molo di levante che separa la foce del Foglia dalla nuova darsena per evitare che tutto quello che viene trasportato dal fiume poi vada a finire all’interno del bacino portuale peggiorando le cose come in questi giorni con forti venti da Nord".

In attesa dei tempi della burocrazia, il sindaco come primo atto ha chiesto di accelerare sui 24 posti barca disponibili sul lato monte della nuova darsena: gara entro la primavera con gli ormeggi divisi in due blocchi da 12 per ‘calmierare’ il costo del posto barca che singolarmente sarebbe di oltre 3mila euro. Inoltre "il consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha invitato l’Autorità portuale a inserire la modifica della nuova darsena, almeno in parte, da commerciale a turistica, all’interno di quello che sarà il nuovo Piano Regolatore portuale i cui tempi non sono comunque ancora definiti. Stiamo lavorando tutti insieme in sinergia consapevoli che oggi il dragaggio del porto e il Piano regolatore del porto sono fondamentali per poter pensare ad uno sviluppo per una economia pensata al futuro delle imprese e del turismo", conclude Biancani.

m.g.