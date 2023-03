Porto ripartiti i lavori: sono arrivati mezzi e operai

Ripartiti. Al porto, nell’ex area del consorzio agrario. Lunedì alcuni operai hanno preparato il terreno e nella giornata di ieri sono arrivati gli autoarticolati che hanno scaricato i mezzi: escavatori ed anche le "attrezzature per le palificazioni": le fondamenta. Lungo via della Sanità sono passati tutti i mezzi e gli operai. Il piazzale del porto non è stato interessato dal movimento dei camion. I tempi da parte della società sono stati rispettati perché avevano annunciato il riavvio del cantiere, dopo due anni di chiusura, entro la giornata di ieri. La "Nova portum", annunciando la ripresa dei lavori, ha parlato per l’edificazione delle due palazzine, per 62 appartamenti più 8 locali al piano terra, di circa due anni di lavori per cui andrà all’autunno del 2025. Tempo necessario anche per sistemare la viabilità.