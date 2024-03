Portuali super. Espugnata la tana del Moie Vallesina

moie vallesina

: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Canulli, Marini, Sassaroli, Mosca (35’ st Giunchetti), Pieralisi, Paolucci (15’ st Pandolfi), Costantini (25’ st Yuri). All. Rossi

PORTUALI: Tavoni, Bagni, Tonini, Santoni (3’ st Rinaldi), Savini, Severini, Candolfi, Sassaroli, Marzioni, Mascambruni, De Marco (30’ st Pascali). All. Ceccarelli

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 20’ pt Candolfi, 25’ st Savini

ll big match della giornata è dei Portuali che sbanca al Pierucci, allungando quindi il distacco proprio sul Moie Vallesina, ora terza. Il Moie si dimostra da subito ben organizzata e propositiva ma sono gli ospiti a sbloccare la partita al 20’ grazie ad un gran gol di Candolfi. Il secondo tempo si avvia sulla falsariga del primo: il Moie prova a trovare la via della rete per portare sui binari della parità il match ma ci riesce. Al 25’ da calcio d’angolo arriva il gol che chiude definitivamente la gara: è Savini da dentro l’area piccola a staccare più in alto di tutti e a portare quindi il match sul 2-0 per i dorici. Da qui la squadra di casa risente mentalmente del contraccolpo e nonostante gli innumerevoli tentativi non trova la via per accorciare le distanze.