“Possibilità dell’incisione“ a Casa Raffaello

Si apre oggi alle ore 17 alla bottega di Giovanni Santi, in via Raffaello, una nuova esposizione che sarà visitabile a ingresso libero fino al 24 marzo. Si intitola “Possibilità dell’incisione“ ed è dedicata alle opere di due artisti: Angelo Rizzelli e Vittorio Manno. Col titolo, si vuole rimarcare la molteplicità di tecniche, dunque le tante possibilità che offre appunto l’incisione per creare opere d’arte sempre nuove: non è stato ancora detto tutto. I due artisti, con altri colleghi nel 1988 fondano l’Associazione degli Incisori della Grafica di Via Sette Dolori, a Matera. "Col loro laboratorio di incisione a Matera – spiega il curatore Bruno Ceci – sono stati degli iniziatori per quel territorio. Il loro merito è stato poi di chiamare artisti importanti a tenere dei corsi, che continuano tuttora. Hanno aperto le porte a tutti, artisti e curiosi, giovani e maestri, creando un luogo che sembra quasi la Urbino di alcuni decenni fa. Sono due artisti diversi, uno con meditati progetti ideativi, l’altro con grande capacità di improvvisazione. Ma li accomuna il mettere nel loro lavoro non solo tutto ciò che sanno, ma anche tutto ciò che vale. Nelle opere in mostra c’è tutto il mondo urbano e il paesaggio materano".

gio. vol.