Poste, consulente ruba mezzo milione

Pesaro, 22 febbraio 2025 – Un dipendente delle Poste si è appropriato di oltre mezzo milione di euro di risparmi dai conti dei clienti, per l’esattezza 525.163,54 euro.

Lo ha fatto per 11 anni, dal 2013 al 2024, senza essere scoperto fino a quando, grazie a una segnalazione e a un’indagine interna, l’ammanco è stato smascherato e Poste Italiane lo ha licenziato.

Lui ha ammesso tutto restituendo appena il 10%, pari a 50.386,90 euro. Ha dichiarato che, se potesse, restituirebbe tutti i soldi ma attualmente non li ha.

Il tribunale civile di Pesaro, quindi, con un’ordinanza, mercoledì scorso ha autorizzato il sequestro conservativo di 474.776,64 euro su tutti i beni mobili, immobili e i crediti anche di lavoro e previdenziali del dipendente.

Lui non è uno sportellista ma un consulente commerciale “mobile”, cioè una di quelle figure professionali che, spostandosi sul territorio della provincia, gestiscono e fidelizzano la clientela degli uffici postali proponendo ai clienti prodotti finanziari di vario tipo.

Uno specialista del settore. Ed è proprio questo il ruolo che gli ha permesso di entrare in contatto con tantissimi clienti e di ottenerne la fiducia tra il 2013 e il 2024, almeno fino a quando una segnalazione interna ha dato il via all’indagine che si è conclusa con un report investigativo e cinque pagine di analitica descrizione dei fatti da parte di Poste, in calce alle quali il dipendente si è dichiarato interamente responsabile del danno arrecato.

Secondo la ricostruzione alla base del provvedimento cautelare del giudice civile pesarese, Maurizio Paganelli, il dipendente avrebbe sottratto ingenti somme dai conti di vari clienti.

Le operazioni fraudolente includevano prelievi non autorizzati, trasferimenti di denaro sui propri conti e attivazioni di polizze assicurative senza il consenso dei clienti.

Tra le modalità utilizzate ci sarebbe stato un ricco ventaglio di ipotesi tra cui, ad esempio, ricariche e prelievi non autorizzati. Avrebbe contabilizzato ricariche di denaro su carte prepagate Postepay Evolution intestate ai clienti senza acquisire materialmente i soldi.

Ad esempio, avrebbe ricaricato una carta con 5mila euro senza che ci fosse effettivamente quel denaro. Il passo successivo sarebbe stato quello di prelevare contanti da queste prepagate. Avrebbe inoltre effettuato operazioni di postagiro, trasferendo denaro dai conti dei clienti ai propri conti. Ad esempio, avrebbe trasferito 35mila euro e 5mila dal conto di un cliente al proprio conto cointestato con la moglie.

Non solo. Avrebbe aperto carte prepagate Postepay Evolution a nome dei clienti senza il loro consenso e le avrebbe utilizzate per trasferire e prelevare denaro. Il fatto di avere anche i codici Pin di queste carte, gli avrebbe consentito di operare indisturbato.

Tra le modalità utilizzate anche l’attivazione o rimodulazione di polizze assicurative a nome dei clienti senza il loro consenso, addebitando i costi sui loro conti. Avrebbe utilizzato impropriamente l’identità di questi ultimi e anche di sua madre per compiere operazioni fraudolente.

Ad esempio, versava somme di denaro sui conti intestati al genitore per poi trasferirle sui propri conti.

Un’altra modalità sarebbe stata quella di prelevare somme di denaro dai conti correnti e dai libretti di risparmio dei clienti. Ad esempio, avrebbe preso 30mila euro da un libretto di risparmio non suo.

Contestata anche l’emissione di vaglia postali circolari con denaro prelevato dai conti dei clienti. Ad esempio, avrebbe emesso un vaglia postale di 45mila euro utilizzando denaro prelevato da buoni fruttiferi postali.

Queste operazioni sarebbero state tutte compiute all’insaputa dei legittimi proprietari, sfruttando la fiducia che avevano riposto in lui.