Poste, lavori in via Bramante. La sede chiuderà da domani

Da domani l’ufficio postale centrale di Urbino chiude per qualche tempo per lavori. A comunicarlo è Poste Italiane, che informa come l’ufficio postale di Urbino di via Bramante 28 da lunedì sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

"La sede è inserita nel programma “Polis Casa dei Servizi Digitali“ – spiega Poste Italiane – un progetto per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide".

Durante il periodo dei lavori, che al momento non si sa quanto saranno lunghi, la continuità di tutti i servizi sarà garantita da uno sportello dedicato presso l’ufficio di via Gagarin 10, aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Parallelamente, sono terminati da qualche giorno i lavori di ristrutturazione della sede di via Don Minzoni a Fossombrone finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi del progetto Polis.

Gli interventi straordinari realizzati, tra cui la tinteggiatura dell’ufficio e la creazione della postazione relazionale per i futuri servizi della Pubblica Amministrazione, sono propedeutici al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza forsempronesi.

gio. vol.