Pesaro
CronacaPoste, lavori in via Bramante. La sede chiuderà da domani
26 ott 2025
REDAZIONE PESARO
Poste, lavori in via Bramante. La sede chiuderà da domani

Interventi di ammodernamento, in alternativa si potrà andare nella sede staccata in via Gagarin.

L’ufficio postale di via Bramante

L’ufficio postale di via Bramante

Da domani l’ufficio postale centrale di Urbino chiude per qualche tempo per lavori. A comunicarlo è Poste Italiane, che informa come l’ufficio postale di Urbino di via Bramante 28 da lunedì sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

"La sede è inserita nel programma “Polis Casa dei Servizi Digitali“ – spiega Poste Italiane – un progetto per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide".

Durante il periodo dei lavori, che al momento non si sa quanto saranno lunghi, la continuità di tutti i servizi sarà garantita da uno sportello dedicato presso l’ufficio di via Gagarin 10, aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Parallelamente, sono terminati da qualche giorno i lavori di ristrutturazione della sede di via Don Minzoni a Fossombrone finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi del progetto Polis.

Gli interventi straordinari realizzati, tra cui la tinteggiatura dell’ufficio e la creazione della postazione relazionale per i futuri servizi della Pubblica Amministrazione, sono propedeutici al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza forsempronesi.

gio. vol.

