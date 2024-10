"Posti spariti: è sempre peggio"

"Abito in centro da circa 12 anni e sono contenta della mia scelta - dice Elisa Tonucci -. Purtroppo però il mio condominio non ha garage e negli ultimi due o tre anni, vicino a casa mia, sono stati eliminati tantissimi posti auto per dar spazio a fioriere, panchine e tantissime rastrelliere per biciclette (vedi Via Curiel). Dieci anni fa la situazione parcheggi non era critica come ora. In via del Teatro sono stati tolti almeno 8 parcheggi per dar spazio ai cassonetti della zona ecologica, e nemmeno a 100 metri, se ne trovano altri che tolgono altrettanti posti auto. Io non sono contraria alle isole ma mi ritrovo quasi tutti i giorni, rientrando dal lavoro, a dover girare minimo 40 minuti per riuscire a trovare un posto. Serve soluzione".