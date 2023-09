"Postina Alessandra: dal contratto a tempo indeterminato a Colli al Metauro la gioia della stabilità"

Sono due i portalettere stabilizzati recentemente con contratto a tempo indeterminato da Poste Italiane in provincia di Pesaro Urbino e fra loro c’è Alessandra Lonzi (in foto), 33enne di Colli al Metauro, che lavora al centro di recapito di Fermignano. "Dopo la laurea in scienze della comunicazione ho inviato il mio curriculum a Poste Italiane – racconta - e quando ormai non ci speravo più, a luglio del 2019, finalmente, è arrivata la chiamata dell’azienda e ho iniziato il mio percorso". Che da circa due mesi l’ha condotta a un contratto a tempo indeterminato: "E’ una gioia la stabilità che mi regala ora questo lavoro. Mi alzo serena e a fine giornata lo sono ancora di più". E alla domanda su come si vede da qui a qualche anno risponde: "Adesso dico che vorrei continuare a fare la portalettere, perché adoro stare in giro e conoscere nuove persone. Ma è anche vero che questo non è un traguardo, ma un punto di partenza, quindi mai dire mai".

s.fr.