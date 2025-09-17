Potature nel mirino: "Al posto degli alberi sono rimasti dei monconi"

"I tagli effettuati non si possono definire interventi di manutenzione del verde. Così non si valorizza il patrimonio ambientale della città". E’ su tutte le furie la portavoce di Europa Verde di Gabicce Mare, Fiorella Andreatini. Per l’esponente ecologista, le capitozzature che sono state effettuate l’altro giorno a decine di piante in una delle aree verdi che collegano il lungomare alto con quello basso, sono fumo negli occhi. Le cosiddette ‘discese’ sono uno degli aspetti distintivi di Gabicce, si tratta di spazi verdi perlopiù di proprietà privata, molto apprezzati oltre che per il loro valore paesaggistico che porta a spezzare visivamente l’immagine di continuità data dagli alberghi posti uno vicino all’altro, anche per la frescura che la vegetazione regala a chi scende verso il mare.

Nella discesa verde in questione, di proprietà di un albergo, la vegetazione è in questi mesi cresciuta abbondantemente, ma la potatura e il taglio dell’erba necessari si sono, secondo la portavoce, trasformati in una tabula rasa. "Le piante sono state capitozzate indistintamente – sostiene la Andreatini – senza tener conto delle loro caratteristiche. Il valore dell’area avrebbe richiesto invece un intervento selettivo e attento a ridurre le piante infestanti come l’ailanto per lasciare spazio alle essenze più pregiate. Lasciare solo monconi, così come è stato fatto, compromette la struttura degli alberi e li indebolisce, inoltre l’eliminazione della vegetazione al suolo aumenta i rischi di smottamenti in caso di forti piogge".

Ieri il comune ha fatto un sopralluogo e ha incontrato i proprietari dello spazio verde e l’impresa che ha eseguito i lavori per verificare le modalità con cui sono stati effettuati gli interventi. Ma anche sulla gestione del verde da parte del Comune, la portavoce di Europa Verde, tiene alta la polemica. "Manca la cultura di una corretta manutenzione – dice –. Tra le priorità condivise con la maggioranza nel programma con cui abbiamo appoggiato la lista della sindaca Girolomoni alle elezioni, era indicata la necessità di una pianificazione del verde che, se ben attuato, potrebbe evitare situazioni di questo tipo". Inoltre "i proprietari andrebbero coinvolti nei processi per una corretta manutenzione del verde, anche attraverso l’erogazione di incentivi economici".